ВС РФ нанесли поражение двум пусковым установкам ЗРК IRIS-T ВСУ производства ФРГ

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Российские войска нанесли поражение двум пусковым установкам украинского зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, помимо поражения пусковых установок, были уничтожены склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113 районах.
Ранее сообщалось, что российские гранатометчики уничтожили на Купянском направлении украинские пикап и грузовой автомобиль. Украинская армия использовала данные машины для доставки боеприпасов и продовольствия на собственные позиции.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что российские гранатометчики уничтожили на Купянском направлении украинские пикап и грузовой автомобиль. Украинская армия использовала данные машины для доставки боеприпасов и продовольствия на собственные позиции.
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Екатерина Коршунова