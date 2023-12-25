Фото: сайт Кремля
У Запада наступило похмелье после вранья президента Украины Владимира Зеленского о скором проигрыше России. Об этом сообщает L'Opinion.
Сообщается, что украинские союзники с каждым днем становятся все более злыми и нетерпеливыми по отношению к Киеву. По мнению автора статьи, украинцы уже устали от противостояния из-за большого количества потерь, нехватки военнослужащих и проблем в экономике страны.
В материалах указывается на то, что Западу стоит реально посмотреть на ситуацию и перестать надеяться на победу ВСУ. Автор статьи подчеркивает, что настал момент для осуществления переговоров с Кремлем.
Ранее посланник папы римского Франциска по урегулированию вооруженного конфликта на Украине Маттео Дзуппи сообщил, что наблюдает продвижение в рамках миссии.
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В материалах указывается на то, что Западу стоит реально посмотреть на ситуацию и перестать надеяться на победу ВСУ. Автор статьи подчеркивает, что настал момент для осуществления переговоров с Кремлем.
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Екатерина Коршунова