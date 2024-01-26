Шмыгаль: США дали Киеву гарантии по конфискации российских активов

Позиционные бои продолжаются на всей линии фронта. ВСУ пытаются идти в атаку на Донецком направлении, однако сталкиваются с мощной обороной ВС РФ. О том, где перехватили инициативу российские бойцы, на каком направлении активизировались военные действия, и какие потери несет противник, расскажет редакция «Радио 1».

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Украинская группировка минувшим вечером нанесла удар с использованием кассетных боеприпасов по населенному пункту Горловка в ДНР. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).ВСУ начали наносить удары по Горловке в 20:40 по мск. Противник выпустил два снаряда из артиллерийских систем калибра 155 миллиметров. В 22:20 украинские военные ударили кассетными снарядами по Дзержинску.









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