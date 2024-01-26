Шмыгаль: США дали Киеву гарантии по конфискации российских активов

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Соединённые Штаты Америки дали Украине все гарантии поддержки, в том числе в вопросе конфискации российских активов, с таким заявлением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью для Politico.
«У нас есть все гарантии со стороны США касательно долгосрочной поддержки Украины: например, конфискация российских активов для финансирования восстановления Украины», — прокомментировал ситуацию Шмыгаль.
На вопрос журналиста о том, как Киев будет действовать в ситуации, которая сложится при избрании на пост американского президента Дональда Трампа, Шмыгаль заявил, что сейчас Украина плотно сотрудничает с администрацией Джозефа Байдена. По словам украинского премьера, Киев уже получил гарантии поддержки от США на 2024 год.
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