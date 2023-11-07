СМИ не исключили, что Зеленский все-таки посетит Израиль

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Президент Украины Владимир Зеленский все еще может посетить Израиль, однако даты его визита пока нет. Об этом сообщает Times of Israel.
По мнению неназванного израильского чиновника, Зеленского будут ждать с «распростертыми объятиями».
Ранее сообщалось, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в Израиле дали понять, что сейчас не лучшее время для его визита в страну.
Напомним, 11 октября Зеленский выразил желание посетить Израиль «в знак солидарности» со страной в свете нарастающего конфликта. Надо отметить, что как в офисе Зеленского, так и в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказались от комментариев.
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Ранее сообщалось, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в Израиле дали понять, что сейчас не лучшее время для его визита в страну.
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Екатерина Коршунова