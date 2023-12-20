СМИ пришли в ужас после заявления Путина

Фото: сайт Кремля
Слова президента России Владимир Путина о модернизации стратегических ядерных сил страны на 95% были посланием сделал Западу. Об этом сообщает Daily Express.
Напомним, о том, что данный ракетный комплекс «Авангард» не имеет аналогов в мире, заявлял и российский лидер Владимир Путин. Он упомянул комплекс ещё в марте 2018 года, выступая перед Федеральным собранием.
Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что скорость этого комплекса не позволяет даже самым мощным американским компьютерам перехватить и засечь его
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Екатерина Коршунова