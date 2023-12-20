Генерал из НАТО раскрыл неожиданную деталь о мирных переговорах РФ и Украины

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Служивший в структурах НАТО португальский генерал Жуан Виейра Борхес заявил, что территориальные уступки со стороны Украины станут частью мирного процесса с Россией. Об этом сообщает ONET.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос переговоров с РФ неактуальным. Он отметил, что в настоящее время идёт работа над единой позицией Украины и 50 стран по «формуле мира». Однако при этом РФ множество раз выражала готовность к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них.
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