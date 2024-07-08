Фото: сайт Кремля
Виктор Орбан после визита в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным оказался под огнем критики. Представители Евросоюза и отдельных стран обвинили его в «умиротворении» Москвы и пригрозили подумать над наказанием Будапешта за несогласованные с Брюсселем действия венгерского лидера.
Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» сказал, что лидер Венгрии подвергался осуждениям и до поездки в Россию, а сейчас ему придумают какие-то новые наказания.
По его мнению, Орбан ездил на переговоры как глава своего государства, а не как представитель ЕС.
Он напомним, что ключевая страна в решении проблемы между Украиной и Россией – США.
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«Следствия в реалии ему придумают новые, потому что они и так его осуждали, решили значительной доли финансов. По крайней мере они все никак не расплатятся с Венгрией. Она недополучила свои 20 млрд из европейского бюджета из-за Украины», — сказал эксперт.
По его мнению, Орбан ездил на переговоры как глава своего государства, а не как представитель ЕС.
«Почему Орбан должен перед ними отчитываться? Да, сейчас Венгрия председательствует в ЕС, но это не значит, что он ездил как представитель ЕС. В какой-то степени, наверное, да, но в первую очередь он ездил как руководитель Венгрии, как глава государства. Так что эти все комментарии можно делать, но какое их собачье дело, что делает лидер суверенного государства? В отличие от всех остальных суверенитет у Венгрии все-таки есть», — заявил политолог.
Он напомним, что ключевая страна в решении проблемы между Украиной и Россией – США.
«Ключевая проблема для всего конфликта — США, которые финансово сами поддерживают киевский режим, сами его содержат и заставляют содержать киевский режим всех европейцев», — заключил Александр Дудчак.
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Анастасия Бондарева