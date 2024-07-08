Орбан: КРН является ключевой страной в решении конфликта на Украине

Фото: Сайт Кремля
Орбан назвал КНР ключевой страной в вопросе переговоров между Россией и Украиной
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высоко оценил мирную инициативу Китая по Украине. Он заявил об этом после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая прошла в рамках «миссии мира».
Орбан назвал визит председателя КНР в Будапешт в мае историческим событием и поблагодарил его за повышение уровня отношений между странами. Он также отметил, что за два месяца Венгрия активно работала над наполнением этих договорённостей реальным содержанием.
Ранее, 5 июля Виктор Орбан прибыл в Москву в составе делегации. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Визит в российскую столицу стал следующим этапом его «мирной миссии», которая началась с поездки в Киев 2 июля.
Венгерский премьер заявил, что в ближайшее время планирует провести ещё несколько «неожиданных» встреч. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам быть готовыми к новым шагам Орбана в рамках его «миссии мира».
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«В случае конфликта, который может произойти в соседнем с Венгрией регионе, мы также высоко ценим вашу (КНР) мирную инициативу. Венгрия всегда выступает за мир и никогда не поддерживает войну. Венгерский народ стремится к миру, спокойствию и согласию», — цитирует слова Орбана агентство MTI.
Орбан назвал визит председателя КНР в Будапешт в мае историческим событием и поблагодарил его за повышение уровня отношений между странами. Он также отметил, что за два месяца Венгрия активно работала над наполнением этих договорённостей реальным содержанием.
Ранее, 5 июля Виктор Орбан прибыл в Москву в составе делегации. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Визит в российскую столицу стал следующим этапом его «мирной миссии», которая началась с поездки в Киев 2 июля.
Венгерский премьер заявил, что в ближайшее время планирует провести ещё несколько «неожиданных» встреч. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам быть готовыми к новым шагам Орбана в рамках его «миссии мира».
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Мира Полтева