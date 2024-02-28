Соглашение о мире в Газе может быть достигнуто в ближайшие дни

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Соглашение о прекращении огня в секторе Газа может быть достигнуто в ближайшие несколько дней. Об этом 28 февраля заявил Президент Египта, Абдель Фаттах ас-Сиси. Он подчеркнул важность оказания помощи населению Газы после подписания этого соглашении, сообщает агентство As-Shorouk.
Египетский лидер также подчеркнул, что его страна будет продолжать поддерживать палестинцев, пока не будет создано Государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Он сказал, что Египет никогда не закрывал КПП «Рафах» на границе с палестинским анклавом и всегда был готов оказывать помощь народу сектора Газа, даже в условиях вооруженного конфликта.
Соглашение о прекращении огня является важным шагом к обеспечению безопасности и стабильности в регионе. Оно позволит прекратить вооруженные столкновения и насилие, а также создаст условия для восстановления разрушенной инфраструктуры и оказания гуманитарной помощи населению. Кроме того, это соглашение может способствовать дальнейшему мирному урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.
Конфликти между Израилем и сектором Газа возобновился. В мае 2023 года Израиль в ответ на ракетные удары ХАМАС атаковал сектор Газа.
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Соглашение о прекращении огня является важным шагом к обеспечению безопасности и стабильности в регионе. Оно позволит прекратить вооруженные столкновения и насилие, а также создаст условия для восстановления разрушенной инфраструктуры и оказания гуманитарной помощи населению. Кроме того, это соглашение может способствовать дальнейшему мирному урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.
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Сергей Калугин