Соглашение о мире в Газе может быть достигнуто в ближайшие дни

Латвия не может запретить голосование на выборах президента в посольстве России, но намерена приравнять участие в нём к поддержке СВО и разжиганию украинского конфликта. Об этом в беседе с местным изданием Delfi заявила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.