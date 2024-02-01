Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа

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Израиль согласился на прекращение огня на территории сектора Газа, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на МИД Катара.
«Израиль согласился на предложение о прекращении огня, и мы получили первоначальную положительную реакцию на него от ХАМАС», — прокомментировал нынешнюю ситуацию представитель катарского МИД Маджид аль-Ансари.
Напомним, 7 октября палестинское движение ХАМАС вторглось на территорию Израиля, сломав пограничный барьер. В тот день были убиты около 1200 израильтян.
Вчера представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил о старте разработки плана по созданию суверенного государства Палестина.
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Евгения Парфентьева