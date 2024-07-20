Сооснователь «Яндекса» высказался о России

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Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что его компания Nebius Group не имеет никакого отношения к России. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Spiegel.
«Сегодня у нас нет никаких связей с Россией. От нас в сторону Москвы не отправляется ни байта данных. Все это сертифицировано одной из четырех крупнейших консалтинговых фирм... Для меня ясно: мы должны быть святее папы римского», – заявил Волож.
Кроме того, по его словам, официальным языком Nebius Group является «ломанный английский».
15 июля пресс-служба МКПАО «Яндекса» сообщила, что голландская Yandex N.V. завершила продажу активов «Яндекса» в России и покидает компанию. К 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и перестанет использовать бренд «Яндекса».
Позже стало известно, что Nebius Group представляет Аркадий Волож, один из основателей и бывший руководитель «Яндекса». Согласно пресс-релизу новообразованной компании, общий объем средств, доступных организации, составляет 2,5 миллиарда долларов.
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