Соперничество между США и КНР не должно привести к конфликту, заявил Байден

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Президент США Джо Байден заявил на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином о необходимость убедиться, что соперничество между странами не приведет к конфликту, передает РИА Новости.
«Мы должны гарантировать, что наше соперничество не переходит в конфликт, и что мы руководствуемся ответственным подходом к организации соперничества», — подчеркнул Байден.Президент США выразил удовольствие и честь принимать лидера КНР, отметив, что несмотря на то, что он не всегда согласен с Си Цзиньпином, их общение происходит открыто и честно.
«Как обычно, нет ничего лучше личного общения», — добавил Байден.Читайте также:
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Артем Кузьмин