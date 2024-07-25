Сотрудники украинских спецслужб начали вербовать наркоманов в российских рехабах

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Сотрудники украинских спецслужб приступили к вербовке исполнителей диверсий и терактов среди пациентов-наркоманов российских рехабов. Их соблазняют вымышленными многотысячными гонорарами и возможностью эвакуации в Киев.
Один из свежих примеров — 36-летний Антон, который проходил принудительное лечение в специализированном учреждении в Калужской области, передаёт телеграм-канал Mash. Туда он был направлен после того, как был задержан полицейскими с мефедроном. В рехабе он наткнулся на телеграм-канал, в котором неизвестный благодетель предлагал понаблюдать за военным аэродромом Шайковка, расположенным в 20 километрах.
Осуществить операцию начинающий шпион не успел. Сразу после выписки его задержали правоохранители. В отделе полиции Антон рассказал, что, помимо транспортировки в Киев, кураторы из СБУ обещали решить его проблемы с законом. Теперь основная из них — лишение свободы максимальным сроком до 20 лет.
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