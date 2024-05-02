Суд вынес приговор украинскому агенту за шпионаж в Запорожской области

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Суд вынес приговор агенту Службы безопасности Украины (СБУ) за шпионаж в Запорожской области. Об этом сообщили в ФСБ России.
Отмечается, что осуждённый собирал сведения о российской армии и передавал их украинским спецслужбам для дальнейшего нанесения ударов ВСУ.
Решением суда шпион приговорён к 11 годам лишения свободы.
Ранее в этот день ГУ ФСБ России по Приморскому краю сообщало о задержании местного жителя по подозрению в шпионаже и передаче данных о ВС РФ Главному управлению разведки министерства обороны Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он помещён под стражу.
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Решением суда шпион приговорён к 11 годам лишения свободы.
Ранее в этот день ГУ ФСБ России по Приморскому краю сообщало о задержании местного жителя по подозрению в шпионаже и передаче данных о ВС РФ Главному управлению разведки министерства обороны Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он помещён под стражу.
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*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова