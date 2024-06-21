Социальная газификация с начала года охватила 6 тыс. подмосковных домов

Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам стал для США катастрофой. Такое заявление на YouTube-канале Duran сделал эксперт из Великобритании Александр Меркурис. По мнению аналитика, Штаты ставили перед собой одну важную задачу, а именно, не допустить, чтобы Россия и Северная Корея сблизились.