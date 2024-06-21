Социальная газификация с начала года охватила 6 тыс. подмосковных домов

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
В Московской области с начала года по программе социальной газификации к централизованному газоснабжению подключили 6 тыс. домов. Для этого построено 60 км новых газопроводов, а до конца года положат ещё 800 км, сообщили в пресс-службе Минэнерго региона.
Всего за время действия президентского проекта газом обеспечены дома 315 тыс. жителей региона. Программа социальной газификации Подмосковья стала самым масштабным проектом в России
Социальная газификация – бессрочный проект, который действует в газифицированных населённых пунктах. С апреля в него вошли СНТ, расположенные в границах газифицированных населённых пунктов региона. Газ подводится к границам участков жителей бесплатно. Для этого нужно подать заявку через Личный кабинет клиента.
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«Потенциал догазификации в Московской области оценивается в 152 тыс. домовладений. Сейчас мы уже выполнили пуск газа в 52,7 тыс. домов. В этом году планируем 20 тыс. пусков. Это значит, что ещё 60 тыс. жителей получат тепло в дома», – отметил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.
Социальная газификация – бессрочный проект, который действует в газифицированных населённых пунктах. С апреля в него вошли СНТ, расположенные в границах газифицированных населённых пунктов региона. Газ подводится к границам участков жителей бесплатно. Для этого нужно подать заявку через Личный кабинет клиента.
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Лора Луганская