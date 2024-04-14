Совбез: Хакерские атаки на критические структуры России организует Запад

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Западные спецслужбы организуют хакерские атаки на критические объекты и структуры России, в том числе с разведывательной целью. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.
По его мнению, на Западе активно используются возможности информационных технологий для проведения компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры, передаёт «Российская газета». Власти США, Великобритании и их сателлитов поддерживают деятельность хакерских группировок и отдельных преступников в тех случаях, когда она способна нанести вред экономике и безопасности нашей страны, подчеркнул Нургалиев.
Россия добивается неукоснительного соблюдения в информационном пространстве основополагающих принципов суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела. По словам заместителя секретаря организации, члены научного совета при Совбезе РФ отметили важность принятия дополнительных мер противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.
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