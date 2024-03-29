Совет по правам человека готовит меры по репатриации россиян из недружественных стран

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Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев провел расширенное заседание постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека. По его итогам будет создана рабочая группа, которая разработает предложения по репатриации россиян из недружественных стран.
Рабочая группа оформит свои рекомендации и предложения по репатриации, а затем передаст их в правительство. Среди основных трудностей, с которыми сталкиваются россияне по возвращению из-за рубежа, Фадеев назвал проблемы с регистрацией, невозможность оформления ОМС и других госуслуг. Он подчеркнул, что все бюрократические детали в этом вопросе нужно решать как можно скорее.
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Александр Бойцов