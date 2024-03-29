Совет по правам человека готовит меры по репатриации россиян из недружественных стран

НАТО стоит принять идею создания буферной зоны на Украине, так как Россия не будет нападать на страны альянса. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в совместной беседе с бывшим главой МИД Австрии Вольфгангом Шюсселем с изданием European Voices.