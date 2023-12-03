В СПЧ раскрыли темы, которые будут затронуты на встрече с Путиным

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
В ходе встречи Совета по правам человека при президенте России с Владимиром Путиным будут затронуты темы спецоперации, миграции, образования, здравоохранения и ряд других вопросов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ответственный секретарь Совета Александр Точенов.
Ранее в Кремле анонсировали предстоящую встречу Владимира Путина с членами СПЧ. Уточнялось, что глава государства будет присутствовать в формате видеоконференции.
Точенов выступит с докладом о реализованных поручениях, которые были даны Путиным на прежних заседаниях.
Член СПЧ Александр Брод рассказал агентству, что планирует затронуть тему развития системы общественного контроля на выборах, поскольку важно отражение информационных провокаций в ходе проведения выборов.
Кроме того, важно гарантировать безопасность голосования тем гражданам России, которые отдадут свои голоса, находясь в недружественных странах.
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Точенов выступит с докладом о реализованных поручениях, которые были даны Путиным на прежних заседаниях.
Кроме того, важно гарантировать безопасность голосования тем гражданам России, которые отдадут свои голоса, находясь в недружественных странах.
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Анастасия Чинкова