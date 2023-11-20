Советник Байдена прибыл в Израиль на диалог для предотвращения войны с Ливаном

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Советник американского президента Байдена Амос Хохштейн прибыл с рабочим визитом в Израиль для участия в переговорах по предотвращению эскалации конфликта с Ливаном. Об этом сообщает портал Axios.
Администрация Байдена обеспокоена попытками израильского правительства спровоцировать шиитское движение «Хезболлах», что может послужить поводом для начала войны между Израилем и Ливаном. В случае обострения конфликта США будут полноценно втянуты в конфликт на Ближнем Востоке.
При этом, по словам израильского чиновника, страна в ходе переговоров с представителем США будет требовать проведения переговоров с Ливаном, чтобы убедить «Хезболлах» убрать элитные подразделения от границы с Израилем.
Портал отмечает, что в ходе визита Хохштейн планирует встретиться с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, министром стратегического планирования страны Роном Дермером, начальником генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви и главой совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.
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При этом, по словам израильского чиновника, страна в ходе переговоров с представителем США будет требовать проведения переговоров с Ливаном, чтобы убедить «Хезболлах» убрать элитные подразделения от границы с Израилем.
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Анастасия Чинкова