От Рады требуется принять законопроект о мобилизации как можно скорее – Зеленский

От депутатов Верховной Рады Украины требуют в ближайшие дни принять законопроект о мобилизации, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
По словам политика, четыре месяца – достаточный срок для обсуждения законопроекта, а депутаты «уже переборщили» с его рассмотрением.
Зеленский считает, что промедление украинского парламента с ужесточением мобилизации заставило западные страны скептически отнестись к необходимости дальнейшей поддержки Киева.
Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о мобилизации на Украине будет рассмотрен в Раде на ближайшей сессии.
Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста для вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 25 лет.
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«Мы говорим с парламентом, чтобы они проголосовали в ближайшие дни за соответствующий закон, это очень важно», – добавил он.
Зеленский считает, что промедление украинского парламента с ужесточением мобилизации заставило западные страны скептически отнестись к необходимости дальнейшей поддержки Киева.
Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о мобилизации на Украине будет рассмотрен в Раде на ближайшей сессии.
Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста для вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 25 лет.
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Александр Климов