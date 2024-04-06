Зеленский назначил нового замкомандующего Нагвардией

Владимир Зеленский назначаил Владимира Гордийчука новым заместителем командующего Национальной гвардией, сообщается в указе, опубликованном на сайте президента.
«Назначить Гордийчука Владимира Ивановича заместителем командующего Национальной гвардии Украины», – сказано в документе.
До этого Владимир Гордийчук был начальником Центрального территориального управления Национальной гвардии Украины. Он также принимал участие в боевых действиях в Донбассе, за что был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленский уволил своего советника и первого помощника Сергея Шефира. Незадолго до этого с должности посла Украины в Молдавии был уволен Марк Шевченко.
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