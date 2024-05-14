Совфед единогласно утвердил Бориса Ковальчука на пост главы Счетной палаты

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят международное сотрудничество, в том числе в рамках ООН и БРИКС. Об этом Ушаков сообщил журналистам.