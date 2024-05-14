Совфед единогласно утвердил Бориса Ковальчука на пост главы Счетной палаты

Фото: сайт Кремля
Совет Федерации единогласно принял решение о назначении Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты России. Об этом сообщает РИА Новости.
Примечательно, что Ковальчук значился в списке кандидатов в главы Счетной палаты, который был предложен российскому лидеру председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В данный список также вошли сенатор Анатолий Артамонов и врио главы СП Галина Изотова.
В период с 2010 года по март текущего года Борис Ковальчук занимал должность генерального директора «Интер РАО». Позже он был назначен на пост заместителя руководителя контрольного управления президента России.
Напомним, сегодня, 14 мая, бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин назначен помощником президента России. Также помощниками российского лидера переназначены Владимир Мединский, Андрей Фурсенко и другие.
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В период с 2010 года по март текущего года Борис Ковальчук занимал должность генерального директора «Интер РАО». Позже он был назначен на пост заместителя руководителя контрольного управления президента России.
Напомним, сегодня, 14 мая, бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин назначен помощником президента России. Также помощниками российского лидера переназначены Владимир Мединский, Андрей Фурсенко и другие.
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Екатерина Коршунова