Ушаков: Путин и Си Цзиньпин в Пекине обсудят сотрудничество в ООН и БРИКС

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят международное сотрудничество, в том числе в рамках ООН и БРИКС. Об этом Ушаков сообщил журналистам.
По словам помощника российского президента, между лидерами двух государств произойдет углубленный обмен мнениями по вопросам взаимодействия в различных международных организациях и структурах. Ушаков напомнил, что в ООН Россия и Китай выступают солидарно практически по всем аспектам основской повестки.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин посетит Китай 16-17 мая по приглашению главы КНР Си Цзиньпина. Лидеры стран посетят торжественное мероприятие по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.
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