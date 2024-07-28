«Спектакль»: Иран прокомментировал реакцию Израиля на удар по Голанам

Фото: istocks/BornaMir
Реакция Израиля на ракетный удар по Голанским высотам – «спектакль, срежиссированный оккупационным режимом», заявил посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, сообщает телеканал Al Mayadeen.
По его словам, Тегеран не хочет, чтобы конфликт на Ближнем Востоке обострился и перекинулся на Ливан в связи с атакой на Мадждаль-Шамс. Амани добавил, что иранские официальные лица не ожидают эскалации конфликта.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала ливанскую шиитскую организацию «Хезболла» виновной в нанесениеи удара по Голанским высотам ракетами иранского производства Falaq-1.
Ранее «Хезболла» объяснила ООН причины взрыва на Голанах. Согласно докладу, взрыв был вызван попаданием израильской ракеты ПВО в футбольное поле.
Читайте также:
Число погибших при атаке на Голанские высоты увеличилось
Нетаньяху обратился к «Хезболле» с угрозой после обстрела Голанских высот
ЦАХАЛ обвинил «Хезболлу» в ракетном ударе по Голанским высотам
«Мы не хотим [войны], поскольку Исламская Республика Иран всегда стремится снизить напряженность в регионе», – заявил представитель дипмиссии.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала ливанскую шиитскую организацию «Хезболла» виновной в нанесениеи удара по Голанским высотам ракетами иранского производства Falaq-1.
Ранее «Хезболла» объяснила ООН причины взрыва на Голанах. Согласно докладу, взрыв был вызван попаданием израильской ракеты ПВО в футбольное поле.
Читайте также:
Число погибших при атаке на Голанские высоты увеличилось
Нетаньяху обратился к «Хезболле» с угрозой после обстрела Голанских высот
ЦАХАЛ обвинил «Хезболлу» в ракетном ударе по Голанским высотам
Александр Климов