Политолог Маркелов заявил о разрушении бренда Байдена из-за импичмента к выборам

Фото: РИА Новости/Стрингер
Политолога Сергей Маркелов прокомментировал информацию о предстоящем голосовании по резолюции, санкционирующей расследование с целью вынесения импичмента президенту США Джо Байдену, и отметил, что это пагубно скажется на репутации нынешнего американского лидера к выборам.
«Для тех, кто это затеял, было бы хорошо, если после этого он снял свою кандидатуру с предвыборной гонки. Но даже если этого не произойдёт, Байден войдёт туда абсолютно уничтоженным, искалеченным, а его личный бренд будет разрушен, что явно скажется на результатах выборов», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.
Читайте также:
В Конгрессе США 13 декабря начнётся рассмотрение вопроса об импичменте Байдену
СМИ: Конгресс США встретит Зеленского менее доброжелательно, чем год назад
В Белом доме озвучили сроки исчерпания помощи Украине
Мелисса Тимофеева