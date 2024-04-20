США договорились с Нигером о выводе американских войск из страны

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В ближайшие месяцы Соединённые Штаты выведут из Нигера 1000 своих военных, об этом написал журналист New York Times Эрик Шмитт на своей странице в социальной сети X.
«США сообщили Нигеру, что в ближайшие месяцы выведут тысячу американских военнослужащих», — сообщил американский обозреватель.
Аналогичную информацию сообщило агентство Reuters. Как удалось узнать их источнику, 19 апреля на встрече замглавы госдепа Курт Кэмпбелл и премьер-министр Нигера договорились о выводе американских войск из страны.
Напомним, ранее между США и Нигером существовало соглашение, позволяющее американским военным находиться на территории страны. Однако, захватившие власть в Нигере мятежники разорвали это соглашение, не объяснив причину своего поступка.
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Евгения Парфентьева