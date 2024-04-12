Российские военные прибыли в Нигер для обучения местных силовиков

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Российские военнослужащие прибыли в Нигер. Об этом информирует государственное телевидение страны, передает ТАСС.
В репортаже указано, что российские военные инструкторы приехали 10 апреля, они «доставили в Ниамей вооружения последнего поколения». По данным телевиденья, российские специалисты планируют разместить в Нигере зенитные системы противовоздушной обороны. Помимо этого, они будут обучать нигерских военнослужащих.
Напомним 4 декабря 2023 года глава Минобороны Нигера генерал Салифу Моди и замглавы российского оборонного ведомства генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров подписали документ о взаимопонимании, который направлен на укрепление сотрудничества в сфере обороны.
В марте сообщалось, что Нигер расторг военное соглашение с США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним 4 декабря 2023 года глава Минобороны Нигера генерал Салифу Моди и замглавы российского оборонного ведомства генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров подписали документ о взаимопонимании, который направлен на укрепление сотрудничества в сфере обороны.
В марте сообщалось, что Нигер расторг военное соглашение с США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак