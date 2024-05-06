США готовят Гайану к нападению на Венесуэлу, заявил Мадуро

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Соединенные Штаты милитаризируют латиноамериканский регион и готовят Гайану к нападению на Венесуэлу, так же как они готовят Украину против России, заявил вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на странице в социальной сети X.
Она процитировала заявление президента Николаса Мадуро.
Родригес также разместила на своей странице видеозапись разговора Мадуро с министром обороны Владимиром Падрино Лопесом, в котором тот заявил, что Гайана стала эпицентром угрозы миру в Латинской Америке и Венесуэле. По словам политика, Соединенные Штаты разместили в Гайане 12 баз ЦРУ и 14 секретных баз Южного командования армии США.
В начале апреля Николас Мадуро заявил, что правительство страны подтвердило данные о присутствии секретных военных баз Южного командования США и лагерей ЦРУ в спорном с Гайаной регионе Эссекибо.
По его словам, Южное командование, ЦРУ и американские нефтяные компании контролируют спорную территорию и Гайану.
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«Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира. Народы должны выступить против американской милитаризации нашего региона», – сказано в сообщении.
Родригес также разместила на своей странице видеозапись разговора Мадуро с министром обороны Владимиром Падрино Лопесом, в котором тот заявил, что Гайана стала эпицентром угрозы миру в Латинской Америке и Венесуэле. По словам политика, Соединенные Штаты разместили в Гайане 12 баз ЦРУ и 14 секретных баз Южного командования армии США.
В начале апреля Николас Мадуро заявил, что правительство страны подтвердило данные о присутствии секретных военных баз Южного командования США и лагерей ЦРУ в спорном с Гайаной регионе Эссекибо.
По его словам, Южное командование, ЦРУ и американские нефтяные компании контролируют спорную территорию и Гайану.
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Александр Климов