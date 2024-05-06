kremlin
Действующий президент США Джо Байден откажется от участия в президентских выборах в пользу бывшей первой леди Мишель Обамы, передает немецкое издание журнала Der Spiegel, ссылаясь на информацию членов Демократической партии.
Ожидается, что Байден объявит о своем решении на съезде партии в Чикаго в августе. Демократы уже включали Мишель Обаму в опросы о потенциальных кандидатах.
Отмечается, что американцы не хотят видеть Байдена в президентском кресле. Они также с опаской относятся к Дональду Трампу, который не намного старше нынешнего главы государства. В то же время американская общественность давно мечтает о женщине-президенте.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп описал администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена как похожую на тайную полицию нацистского гестапо.
Читайте также:
FT: Украина начнёт контрнаступление в 2025 году, если Байден будет переизбран
«Умственно отсталый и психбольной»: Володин призвал отправить на СВО Байдена и Зеленского
В США задержали кандидата в президенты страны
Отмечается, что американцы не хотят видеть Байдена в президентском кресле. Они также с опаской относятся к Дональду Трампу, который не намного старше нынешнего главы государства. В то же время американская общественность давно мечтает о женщине-президенте.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп описал администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена как похожую на тайную полицию нацистского гестапо.
Читайте также:
FT: Украина начнёт контрнаступление в 2025 году, если Байден будет переизбран
«Умственно отсталый и психбольной»: Володин призвал отправить на СВО Байдена и Зеленского
В США задержали кандидата в президенты страны
Александр Климов