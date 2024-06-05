США готовятся ударить по Крымскому мосту: Как давно RQ-4B GlobalHawk кружат на регионами РФ

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Высотный дрон-разведчик Соединенных Штатов RQ-4 Global Hawk вновь замечен в воздушном пространстве после исчезновения, в этот раз к югу от Крымского моста, в 170 километрах от Ялты.
О том, как удалось обнаружить беспилотник, чем он опасен для РФ и когда еще американские дроны замечали над территориями российских регионов, расскажет редакция «Радио 1».
Полет беспилотника с позывным FORTE12 в направлении юго-восточной части акватории Черного моря был впервые замечен днем во вторник, 4 июня. Согласно информации портала Flightradar24, БПЛА вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии, пролетел через Болгарию, Грецию и взял курс на Крым.
Дрон кружил над нейтральными водами, разведывая зоны специальной военной операции и побережья Крыма.
БПЛА периодически пропадал и появлялся на картах. Дрон удалось обнаружить во время патрулирования пространства над Черным морем в районе Крыма. Уточняется, что разведывательный дрон во время полета отключал радиолокационный ответчик.
Продолжительность полета аппаратов RQ-4B GlobalHawk может достигать 32 часа, дальность — 22,8 тысяч километров. Как сообщают разработчики данной модели, БПЛА способен непрерывно обеспечивать получение ценных разведывательных данных почти в реальном времени. Он также может использоваться в любое время дня и ночи при любой погоде. Примечательно, что эта модель использовалась в военных операциях в Афганистане, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной Африке и Ираке.
В июле прошлого года вблизи Севастополя был замечен американский беспилотник той же модели. В тот момент дрон кружил над регионом порядка 6 часов. В октябре того же года, когда российская армия зафиксировала разведывательный дрон США над Черным морем, то в небо был поднят истребитель Су-27.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью с NEWS.ru утверждает, что полеты американских дронов над Крымом связаны с прощупыванием российской системы противовоздушной обороны. По его мнению, Вашингтон готовится к применению всех средств, переданных киевскому режиму, для нанесения ударов по объектам в Крыму.
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Когда беспилотник заметили, и как он пропал
Полет беспилотника с позывным FORTE12 в направлении юго-восточной части акватории Черного моря был впервые замечен днем во вторник, 4 июня. Согласно информации портала Flightradar24, БПЛА вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии, пролетел через Болгарию, Грецию и взял курс на Крым.
Дрон кружил над нейтральными водами, разведывая зоны специальной военной операции и побережья Крыма.
Как американский БПЛА удалось обнаружить
БПЛА периодически пропадал и появлялся на картах. Дрон удалось обнаружить во время патрулирования пространства над Черным морем в районе Крыма. Уточняется, что разведывательный дрон во время полета отключал радиолокационный ответчик.
Чем беспилотник США опасен для России
Продолжительность полета аппаратов RQ-4B GlobalHawk может достигать 32 часа, дальность — 22,8 тысяч километров. Как сообщают разработчики данной модели, БПЛА способен непрерывно обеспечивать получение ценных разведывательных данных почти в реальном времени. Он также может использоваться в любое время дня и ночи при любой погоде. Примечательно, что эта модель использовалась в военных операциях в Афганистане, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной Африке и Ираке.
Когда еще американские дроны замечали над территорией РФ
В июле прошлого года вблизи Севастополя был замечен американский беспилотник той же модели. В тот момент дрон кружил над регионом порядка 6 часов. В октябре того же года, когда российская армия зафиксировала разведывательный дрон США над Черным морем, то в небо был поднят истребитель Су-27.
Для чего США посылают свои беспилотники в сторону России
Военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью с NEWS.ru утверждает, что полеты американских дронов над Крымом связаны с прощупыванием российской системы противовоздушной обороны. По его мнению, Вашингтон готовится к применению всех средств, переданных киевскому режиму, для нанесения ударов по объектам в Крыму.
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Екатерина Коршунова