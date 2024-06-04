В США объяснили размещение ядерного оружия в Европе

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Экс-замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер заявила, что Штаты разместили ядерное оружие на территории европейских государств, чтобы отговорить их от разработки собственного ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Гетемюллер, цель таких действий также заключается в снижении рисков распространения ядерного оружия. Она отметила, что с точки зрения Вашингтона и его союзников по Североатлантическому альянсу, Договор о нераспространении ядерного оружия — это договор о нераспространении в Европе, поскольку он не дал множеству соратников блока обрести и развернуть ядерное оружие.
Ранее сообщалось, что США разрешили Украине точечно использовать американское оружие внутри РФ только для срыва атак на силы ВСУ. При этом использовать американское оружие украинская армия сможет исключительно с ограничением в масштабах.
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