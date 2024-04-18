США хочет контролировать ядерное оружие Северной Кореи

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Штаты обсудили варианты создания нового механизма для мониторинга северокорейской программы ядерного оружия и захотели следить за ней, пишет Fox News.
Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на пресс-конференции в Сеуле. Она отметила, что с нетерпением ждёт возможности сотрудничать как с Республикой Корея, так и с Японией, а также с единомышленниками для разработки вариантов как внутри ООН, так и вне организации.
Кроме этого, она упомянула Россию и КНР, которые не стали голосовать по резолюции ООН об усилении санкционного режима в отношении КНДР.
Томас-Гринфилд выразила мнение, что Россия не хочет давить на Пхеньян из-за якобы закупок северокорейского оружия. Также она раскритиковала Китай за нежелание поддерживать санкции.
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Кроме этого, она упомянула Россию и КНР, которые не стали голосовать по резолюции ООН об усилении санкционного режима в отношении КНДР.
Томас-Гринфилд выразила мнение, что Россия не хочет давить на Пхеньян из-за якобы закупок северокорейского оружия. Также она раскритиковала Китай за нежелание поддерживать санкции.
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Алёна Самарева