Володин сообщил о желании США и ЕС свергнуть власть в Грузии

Фото: сайт Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя обсуждение закона об иноагентах в Грузии, сообщил, что любая суверенная страна обязана принять подобный закон.
Своё мнение политик выразил в Telegram-канале. Как отметил Володин, противящиеся закону действуют в интересах чужих государств. Суть закона об иноагентах — запрет вмешательства извне во внутренние дела страны, подчеркнул он.
По его словам, «истерика» вокруг закона об иноагентах говорит о том, что есть решения Вашингтона и Брюсселя по свержению грузинской власти, деньги на это уже выделены, принятие же закона может эти планы сорвать.
Ранее сообщалось, что участники митинга протеста в Тбилиси дали властям Грузии один час для отзыва законопроекта об иностранных агентах.
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По его словам, «истерика» вокруг закона об иноагентах говорит о том, что есть решения Вашингтона и Брюсселя по свержению грузинской власти, деньги на это уже выделены, принятие же закона может эти планы сорвать.
Ранее сообщалось, что участники митинга протеста в Тбилиси дали властям Грузии один час для отзыва законопроекта об иностранных агентах.
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Алёна Самарева