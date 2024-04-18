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Боевиков Русского добровольческого корпуса** (РДК**), осуществляющих диверсионные вылазки на территорию России, обучают и вооружают на деньги США и НАТО. Об этом заявил депутат Государственной думы от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* пригрозил новыми вылазками РДК** на территорию РФ и новыми атаками дронов. В разговоре с РИА Новости депутат Иевлев назвал боевиков РДК* новыми власовцами, исповедующими нацистскую идеологию.
Парламентарий сравнил то, как киевский режим использует РДК* с использованием власовцев сотрудниками гестапо. Украина вооружает и обучает боевиков на американские деньги и деньги НАТО, заявил Ивлев. А те совершают подлые диверсии и нападения на приграничные сёла в Белгородской и Брянской области, в которых гибнут мирные люди. Предателям никогда не будет прощения, их ждёт суровый суд, если раньше их не найдёт пуля российского солдата, заключил депутат.
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* Внесён в список террористов и экстремистов
** Организация признана террористической и запрещена в РФ
Александр Бойцов