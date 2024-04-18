Радио1
Главная / Новости / Политика/ Депутат ГД Ивлев: США и НАТО спонсируют и обучают боевиков РДК**

Депутат ГД Ивлев: США и НАТО спонсируют и обучают боевиков РДК**

18 апреля 2024, 11:35
Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боевиков Русского добровольческого корпуса** (РДК**), осуществляющих диверсионные вылазки на территорию России, обучают и вооружают на деньги США и НАТО. Об этом заявил депутат Государственной думы от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.


Ранее руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* пригрозил новыми вылазками РДК** на территорию РФ и новыми атаками дронов. В разговоре с РИА Новости депутат Иевлев назвал боевиков РДК* новыми власовцами, исповедующими нацистскую идеологию.

Парламентарий сравнил то, как киевский режим использует РДК* с использованием власовцев сотрудниками гестапо. Украина вооружает и обучает боевиков на американские деньги и деньги НАТО, заявил Ивлев. А те совершают подлые диверсии и нападения на приграничные сёла в Белгородской и Брянской области, в которых гибнут мирные люди. Предателям никогда не будет прощения, их ждёт суровый суд, если раньше их не найдёт пуля российского солдата, заключил депутат.

Читайте также:

Глава ГУР Буданов* рассказал о планировании новых диверсий в России

Стало известно о ликвидации спонсора РДК**

Польские наемники из ПДК заявили о сотрудничестве с боевиками из РДК**

* Внесён в список террористов и экстремистов
** Организация признана террористической и запрещена в РФ
#суд
#деньги
#украина
#депутат
#режим
#люди
#нато
#рф
Сенатор Косачёв: В ЕС выросло целое поколение русофобов на страшилках о русских
18 апреля 2024, 12:02

Фото: istockphoto/butenkow

В странах Евросоюза на детских страшилках о русских выросли целые поколения русофобов. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Константин Косачёв.
Таким образом сенатор отреагировал на заявление бывшего польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о российском влиянии на все без исключения политические группы в Европарламенте. Это высказывание экс-главы правительства Польши Косачёв в своём телеграм-канале назвал «комплиментом с душком».

Косачёв вспомнил, как ему в молодые годы довелось разговаривать со знакомым из Швеции. Тот рассказал, что родители пугают непослушных маленьких детей не «серым волком» или «букой», а «русскими из леса». Сенатор отметил, что на таких детских страшилках и выросло целое поколение политиков-русофобов, подобных Моравецкому. Член Совета Федерации отметил, что пока европейцы пугают друг друга русскими, они не замечают, как у них из-под ног уходит политическая почва.

Читайте также:

Экс-премьер Польши Моравецкий: ВС РФ обладают серьезным преимуществом на фронте

Премьер Польши Моравецкий сообщил об отставке

Медведев: оголтелая русофобия давно похоронила отношения Варшавы с Москвой
#родители
#заявление
#премьер-министр
#польша
#швеция
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Американцы требуют заключения мира между РФ и Украиной
Конгрессвумен Грин: американцы требуют заключения мира между Россией и Украиной
18 апреля 2024, 11:15

Фото: iStock/rarrarorro

Американский народ требует заключения мира между Россией и Украиной. Об этом написала член конгресса Марджори Тейлор Грин в социальной сети X.
Помимо этого, член конгресса отметила, что попросила прекратить финансировать Украину. Она добавила, что правительству Америки нужно сосредоточиться на защите границ в собственной стране.

Ранее страны «Большой семерки» договорились оставить замороженными российские активы до момента выплаты Россией ущерба Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

«Вряд ли Америка может этим гордиться»: Кремль ответил Байдену на его оскорбление Путина

«Америка погибнет»: Илон Маск предрёк падение США

Америка «подорвалась» на финансовой бомбе, которую готовили России
#владимир путин
#страны
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Володин сообщил о желании США и ЕС свергнуть власть в Грузии
Володин: противники закона об иноагентах работают в интересах чужих стран
18 апреля 2024, 10:43

Фото: сайт Госдумы РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя обсуждение закона об иноагентах в Грузии, сообщил, что любая суверенная страна обязана принять подобный закон.
Своё мнение политик выразил в Telegram-канале. Как отметил Володин, противящиеся закону действуют в интересах чужих государств. Суть закона об иноагентах — запрет вмешательства извне во внутренние дела страны, подчеркнул он.

По его словам, «истерика» вокруг закона об иноагентах говорит о том, что есть решения Вашингтона и Брюсселя по свержению грузинской власти, деньги на это уже выделены, принятие же закона может эти планы сорвать.

Ранее сообщалось, что участники митинга протеста в Тбилиси дали властям Грузии один час для отзыва законопроекта об иностранных агентах.

Читайте также:

Экс-агент ЦРУ Джонсон: все больше стран выбирают РФ как альтернативу США

Политолог Кортунов назвал Орбана диссидентом в ЕС

Бельгия и Чехия хотят ввести санкции против России «за вредоносную деятельность»
#вячеслав володин
#россия
#сша
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыты планы стран G7 на замороженные российские активы
В G7 решили сохранить активы Москвы замороженными до возмещения урона Киеву
18 апреля 2024, 10:14

Фото: iStock/Bet_Noire

Страны «Большой семерки» договорились оставить замороженными российские активы до момента выплаты Россией ущерба Украине. Об этом говорится в заявлении министров финансов и глав центральных банков G7 по итогам встречи в Вашингтоне.
«Мы подтверждаем решимость добиться от России выплат за ущерб, причиненный Украине. До тех пор суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными», — указано в релизе.
Помимо этого отмечается, что страны G7 одобряют предложения ЕС по направлению доходов от замороженных российских активов «в пользу Украины», а также предпринятые Америкой и Великобританией шаги по остановке торговли российскими недрагоценными металлами.

Кроме того, страны «семерки» хотят продолжить работу над всеми возможными способами использования замороженных активов РФ. На встрече подтвердили намерение поставить в известность лидеров стран G7 о возможных способах использования активов России в интересах Украины на саммите, который состоится в июне.

Ранее Центробанк ЕС осудил идею США передать российские активы ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Активы РФ в странах G7 останутся замороженными, пока Россия «не возместит ущерб Украине»

FT: Представители G7 обсудили варианты действий на случай дестабилизации обстановки в РФ

США ищут способ использовать суверенные активы России для помощи Украине
#сша
#россия
#страны
#ес
#активы
#рф
#киев
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Центробанк ЕС осудил идею США передать российские активы ВСУ
FT: ЦБ ЕС осудил идею США по использованию активов РФ для военных нужд Украины
18 апреля 2024, 06:37

butenkow

Глава Европейского Центробанка Кристин Лагард отреагировала на предложения по использованию заблокированных активов России для военных нужд Киева. Ее слова приводит Financial Times.
Конфискация российских активов в пользу Украины может привести к нарушению международного права, указала Лагард.

«Переход от замораживания активов к их конфискации и последующему распоряжению ими — это то, к чему нужно относиться очень внимательно. <…> Неосторожные действия могут стать причиной нарушения международного порядка», — отметила глава Европейского ЦБ.
Как считает Лагард, в размещении российских активов присутствует «огромная асимметрия». Так, в европейской зоне заморожены более 200 млрд евро, а в юрисдикции Соединенных Штатов — только 6 млрд евро.

Ранее в России назвали условие возвращения замороженных активов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Экс-агент ЦРУ Джонсон: все больше стран выбирают РФ как альтернативу США

Политолог Кортунов назвал Орбана диссидентом в ЕС

Бельгия и Чехия хотят ввести санкции против России «за вредоносную деятельность»

#евро
#нарушения
#цб
#активы
#украина
#финансирование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Колумбия выразила интерес в скорейшем вступлении в БРИКС
Президент Петро: Колумбия заинтересована во вступлении в БРИКС
18 апреля 2024, 06:37

Фото: istock / ISerg

Колумбия заинтересована во вступлении в БРИКС в скором времени в качестве полноправного члена. Продвижению кандидатуры страны планирует содействовать правительство Бразилии. Об этом сообщил МИД Бразилии по результатам встречи лидеров двух государств.
«Президент Петро выразил заинтересованность Колумбии в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, а президент Лула приветствовал эту инициативу и пообещал продвигать кандидатуру Колумбии», — сообщает бразильское дипведомство.
Ранее сообщалось, что расширение БРИКС увеличило долю организации в мировой экономике до 37%. Напомним, с 1 января 2024 года полноправными членами БРИКС стали ОАЭ, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Эфиопия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

БРИК официально основали в 2006 году на ПМЭФ, изначально в него входили Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2010 году в него также вошла ЮАР, после чего клуб переименовали в БРИКС.

Читайте также:

Экс-агент ЦРУ Джонсон: все больше стран выбирают РФ как альтернативу США

Политолог Кортунов назвал Орбана диссидентом в ЕС

Бельгия и Чехия хотят ввести санкции против России «за вредоносную деятельность»

#президент
#правительство
#мид
#брикс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полянский уличил представителя США в СБ ООН в распространении фейков
Полянский: представитель США в Совбезе ООН Вуд распространяет дезинформацию
18 апреля 2024, 05:26

Фото: istock / rarrarorro

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский уличил зампостпреда Соединенных Штатов Роберта Вуда в распространении ложной информации. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом Полянский прокомментировал заявление американского коллеги о том, что РФ и КНР заблокировали проект резолюции Штатов, которая не включала призыв к прекращению огня в секторе Газа. Якобы из-за этого Совбез ООН не смог призвать к защите гуманитарных работников.

Дипломат назвал эти высказывания ложью, указав, что такой призыв уже содержится в других резолюциях. Он также отметил, что попытки американской делегации вводить общественность в заблуждение не являются чем-то новым.

Ранее постоянный представитель России при ООН призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против Израиля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Экс-агент ЦРУ Джонсон: все больше стран выбирают РФ как альтернативу США

Политолог Кортунов назвал Орбана диссидентом в ЕС

Бельгия и Чехия хотят ввести санкции против России «за вредоносную деятельность»

#призыв
#проект
#заявление
#оон
#новости
#дипломат
#совбез
#полянский
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СМИ: Израиль вряд ли нанесет удар по Ирану до окончания праздника Песах
ABC: Израиль вряд ли ударит по Ирану до окончания праздника Песах 30 апреля
18 апреля 2024, 04:13

Фото: istock / Zeferli

Маловероятно, что Израиль нанесет ответный удар по Ирану до окончания иудейского праздника Песах, который будет длиться с 22 по 30 апреля. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на неназванного представителя администрации Соединённых Штатов.
Источник отметил, что ситуация «может измениться». По его словам, высшие чины Корпуса стражей исламской революции и иранского правительства всё ещё «находятся в состоянии повышенной готовности».

Песах — один из главных иудейских праздников. Он отмечается в память о библейском событии — исходе еврейского народа из Египта. Иудеи, которые находятся за пределами Израиля, традиционно отмечают этот праздник 8 дней.

По данным Армии обороны Израиля, Иран суммарно выпустил более 300 боеприпасов, порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль утверждает, что только «несколько ракет» долетели до территории государства и нанесли «незначительный ущерб».

Читайте также:

Экс-агент ЦРУ Джонсон: все больше стран выбирают РФ как альтернативу США

Политолог Кортунов назвал Орбана диссидентом в ЕС

Бельгия и Чехия хотят ввести санкции против России «за вредоносную деятельность»

#израиль
#память
#страны
#ущерб
#иран
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Евросоюз призвал срочно предоставить Украине системы ПВО
Главы Евросоюза призвали срочно предоставить Киеву системы ПВО и военную помощь
18 апреля 2024, 02:02

Фото: istock / artJazz

Главы стран и правительств Евросоюза призвали немедленно предоставить Киеву системы противовоздушной обороны. Об этом сказано в итоговом заявлении встречи по Украине.
Евросовет призвал ускорить и активизировать поставки всей необходимой военной помощи, включая ракеты и артиллерийские снаряды.

Главы стран ЕС призвали Совет ЕС сделать все необходимые действия для достижения этой цели. Сделать это планируется в том числе на ближайшем заседании на уровне глав МИД и министров обороны 22 апреля.

Ранее конгрессмен от штата Пенсильвания Скотт Перри раскритиковал идею президента США Байдена о помощи Украине в виде займов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Экс-агент ЦРУ Джонсон: все больше стран выбирают РФ как альтернативу США

Политолог Кортунов назвал Орбана диссидентом в ЕС

Бельгия и Чехия хотят ввести санкции против России «за вредоносную деятельность»

#мид
#поставки
#ес
#ракеты
#евросоюз
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф