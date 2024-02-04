США хотят получить оплату от Турции за обслуживание удерживаемых F-35

В ФРГ помощник депутата от партии «Альтернатива для Германии» Евгения Шмидта Владимир Сергиенко принял решение об увольнении после того, как СМИ обвинили его в шпионаже на Российскую Федерацию. Об этом немецкий парламентарий сообщил в Facebook.*