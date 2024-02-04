США хотят получить оплату от Турции за обслуживание удерживаемых F-35

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США требуют от Турции оплату за обслуживание шести истребителей F-35A Lightning II, которые Анкара так и не получила из-за приобретения российских ЗРК С-400, пишет газета Aydınlık.
Эти самолеты регулярно проходят техническое обслуживание для поддержания готовности к эксплуатации. Американская сторона настаивает на оплате расходов, включая ангар и содержание истребителей, а также дополнительных выплат из-за перебоев в цепочке поставок F-35.
Согласно закону конгресса США, Пентагон имеет право потратить до 30 миллионов долларов на перелет шести турецких F-35 в другое место для временного хранения.
В то время как США предъявляют финансовые требования к Турции, последняя требует возврата 1,4 миллиарда долларов, заплаченных за проект, и компенсации ущерба, вызванного исключением турецких компаний из программы производства F-35. Прогресс в разрешении этого спора пока не достигнут.
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Согласно закону конгресса США, Пентагон имеет право потратить до 30 миллионов долларов на перелет шести турецких F-35 в другое место для временного хранения.
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Артем Кузьмин