Пропавших у берегов Сомали спецназовцев ВМС США нашли мёртвыми — CENTCOM

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Американские военные обнаружила тела двух бойцов спецназа ВМС США, упавших в воду у побережья Сомали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CENTCOM.
«Мы с сожалением объявляем, что после десятидневных исчерпывающих поисков два наших пропавших военнослужащих SEAL были обнаружены, и их статус был изменен на «погибших», — проинформировали в Пентагоне.
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