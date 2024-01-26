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Георгиевская лента стала причиной обвинения жителя Чехии в оправдании геноцида

Власти Чехии обвиняют местного жителя в геноциде из-за Георгиевской ленты
26 января 2024, 21:07
Фото: istockphoto/Elena Titova

Фото: istockphoto/Elena Titova

Чешские власти обвиняют местного жителя в «оправдании геноцида». Причиной тому стала Георгиевская лента, которую не слишком возрастной чех надел на заседание партии коммунистов, членом которой он является.
Человек, не забывший историю совместной борьбы с фашизмом, пришёл на заседание местного отделения Коммунистической партии с российским флагом и прикреплённой к ней Георгиевской лентой. Победа над нацистской Германией, по его мнению, является фактом, о котором стоит напоминать, что он и сделал.

Необычный для современной Европы, а особенно для Чехии, инцидент, произошёл ещё летом 2023 года, но правоохранители некогда братской республики взялись за расследование обстоятельств этого «преступления» только сейчас. Мужчине предъявлено обвинение в «оправдании геноцида». Следуя логике чешских властей, он подвергается уголовному преследованию за то, что помнит о том, что части Советской армии и воссозданные в 1941 году Вооружённые силы Чехословакии вместе освобождали Европу от нацизма.


Напоминаем, что Чехия, наряду с Польшей, является активным участником конфликта на Украине. Помимо военных поставок Киеву и прямого участия чешских наёмников в боевых действиях на стороне ВСУ, страна на своей территории готовит украинских боевиков для отправки на передовую. Также мэрия Праги лишила советского маршала Конева звания почётного гражданина города. Также местные власти снесли памятник освободителю города.

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Гутерреш срочно направит постановление Международного суда по Израилю в СБ ООН
26 января 2024, 21:54

Фото: iStock/travelview

Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что решение Международного суда ООН по иску ЮАР к Израилю является обязательным к исполнению всеми сторонами. Об этом Дюжаррик сообщил на брифинге.
По словам Дюжаррика, генсек ООН Антониу Гутерреш в срочном порядке направит судебное постановление в Совет Безопасности. Официальный представитель Гутерреша подчеркнул, что генсек выражает надежду на то, что все судебные постановления будут исполнены должным образом.

Ранее председатель Международного суда Джоан Донохью постановила, что Израиль обязан немедленно принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. После чего МИД ЮАР назвал решение Международного суда ООН по иску к Израилю решительной победой международного верховенства права.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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#юар
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МИД: Россия настроена сохранять и развивать отношения с Южной Кореей
26 января 2024, 21:40

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В МИД РФ сообщили, что Москва настроена сохранять и развивать с Сеулом потенциал сотрудничества, если к этому будут готовы в Южной Корее. Информация следует из ответов российского дипведомства на вопросы СМИ.
В ведомстве напомнили о позитивных моментах между государствами, которые в прошлом году «проходили испытание на прочность». Примечательно, что бизнес Южной Кореи не разорвал свои отношения с РФ, несмотря на имеющиеся санкции и замороженные проекты.

Ранее посол России в Южной Корее Андрей Кулик объяснил в беседе с РИА Новости, что деловые отношения с Россией для Республики являются взаимовыгодными, и, несмотря на рекомендации западных коллег, разрывать их корейцы не планируют.

Напомним, ранее Россия признала Южную Корею не дружественной страной, из-за чего товарооборот между странами на время приостановился. Тем не менее, экономические отношения России и Южной Кореи на данный момент крайне выгодны для обеих сторон.

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ЦИК завершил проверку подписных листов, представленных штабом кандидата Путина
26 января 2024, 20:31

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Центральная избирательная комиссия завершила проверку подписных листов, которые были представлены штабом кандидата в президенты Владимира Путина. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
По словам Булаева, были проверены шестьдесят тысяч подписей. Он отметил, что в некоторых единичных записях имеются несущественные ошибки.

В понедельник, 22 января, штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина сдал в Центризбирком подписи в его поддержку для регистрации на предстоящих выборах. Количество подписей в поддержку российского лидера достигло 315 тысяч.

Напомним, выборы президента России впервые будут трёхдневными – они состоятся с 15 по 17 марта. На данный момент число кандидатов достигает 11.

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#цик
#рф
#владимир путин
#россияне
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В США заявили о «повисшей на волоске» помощи США Украине из-за Трампа
FT: победа Трампа на праймериз отдалила выделение новой военной помощи Киеву
26 января 2024, 20:24

Фото: istock / Andrii Atanov

Американская помощь Украине «повисла на волоске» из-за бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета Financial Times (FT).
Как считает агентство, Трамп хочет сделать вопрос миграции одним из главных сюжетов в предвыборной кампании. Победа Трампа на праймериз в Нью-Гемпшире и кокусе в Аризоне только укрепляет влияние на повестку Республиканской партии и закрепляет его шансы на избрание. По этой причине республиканцы не хотят принимать законопроект о выделении помощи Киеву, желая решить миграционный вопрос.

«Вряд ли в ближайшее время будет предоставлена дополнительная помощь, учитывая хаос в Республиканской партии», — цитирует FT слова экс=помощника лидера демократического большинства в Сенате США Джима Мэнли.
Ранее Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предостерёг президента США Джо Байдена от необдуманных действий. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#победа
#помощь
#законопроект
#трамп
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Политолог Бернардини выразил уверенность в увольнении Зеленского Западом
26 января 2024, 19:31

Фото: Сайт Кремля

Политолог, член Экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Марк Бернардини высказал мнение о том, что нынешнего президента Украины Владимира Зеленского уволят за непослушание его западные кураторы.
«Про то, как бывший комик неоднократно ослушивался своих хозяев, все мы говорили много раз. Единственное, что это нам подтверждает, так это то, что несостоявшийся политик не усвоил известную народную русскую мудрость: «кто платит, тот и заказывает музыку», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Бернардини.

Он отметил, что Запад рано или поздно заменит Зеленского на более сговорчивого президента Украины.

Также специалист высказал уверенность в том, что победа России уже близка, а нынешний украинский режим будет свергнут.

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#режим
#запад
#украина
#политика
#россия
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Путин назвал геноцидом истребление русских на исторических территориях России
26 января 2024, 19:12

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что события, происходящие на Донбассе, являются геноцидом. Об этом Путин сообщил на встрече со студентами-участниками специальной военной операции, трансляция мероприятия доступна в официальном телеграм-канале Кремля.
Глава государства отметил, что на российских исторических территориях русских объявили нетитульной нацией, что еще раз подтверждает геноцид людей. Рассказывая об этом, российский лидер сказал, что сдерживается, чтобы не употреблять ненормативную лексику. Путин подчеркнул, что долгие годы РФ пыталась выстроить отношения с Украиной, однако Киев отказывался от мирных переговоров.

Ранее президент сообщил, что националисты были фактическими хозяева Украины после распада СССР. Примечательно, что сегодня архив США рассекретил меморандум, который гласит, что первый президент Украины Леонид Кравчук в 1994 году заверял американского коллегу Билла Клинтона, что националистов в стране не так уж и много, однако они готовы на немыслимые поступки.

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#путин
#киев
#рф
#украина
#донбасс
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Путин: фактическими хозяевами Украины после распада СССР были националисты
26 января 2024, 18:54

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что националисты были фактическим хозяином Украины после распада СССР. Об этом Путин сообщил на встрече со студентами-участниками специальной военной операции, трансляция мероприятия доступна в официальном телеграм-канале Кремля.
По словам главы государства, представители националистической платформы быстро всё подчиняли собственной воле, так как они агрессивные и активные. Путин отметил, что РФ пыталась выстроить отношения с Украиной на протяжении многих десятилетий.

Ранее сообщалось, что первый президент Украины Леонид Кравчук в 1994 году заверял американского коллегу Билла Клинтона, что националистов в стране не так уж и много, однако они готовы на немыслимые поступки.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что российскому лидеру Владимиру Путину не поступало обращений с просьбой признать киевский режим террористическим. При этом представитель Кремля отметил, что киевский режим продолжает показывать звериное лицо.

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#президент
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#отношения
#режим
#путин
#атака
#рф
#украина
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Более 15 тыс подмосковных информаторов о президентских выборах прошли первый этап обучения
26 января 2024, 18:49

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

В Московской области более 15 тыс информаторов о предстоящих выборах президента России прошли первый этап обучения. Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
«Члены участковых избирательных комиссий прослушали вводные лекции, изучили методические материалы, прошли тестирование на федеральной платформе и разобрались с нюансами работы с мобильным приложением. Далее информаторов ждёт завершающая стадия обучения. Им расскажут, с какими информационными материалами они будут обходить квартиры подмосковных избирателей», – говорится в сообщении.
До начала адресного информирования избирателей осталось меньше месяца – оно стартует с 17 февраля и завершится 7 марта. Жителям Московской области расскажут о сроках, формах и времени голосования на выборах президента, о зарегистрированных кандидатах и об адресах избирательных участков.

Для удобства избирателей выборы президента России в этом году впервые будут трёхдневными. Они будут проводиться 15, 16 и 17 марта.

Проголосовать можно будет несколькими способами.

НА СВОЁМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Найти свой участок можно по ссылке. Время голосования – с 8.00 до 20.00. Процедура представляет собой заполнение бумажного бюллетеня.

ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ

Для этого нужно не позднее 11 марта подать заявление о включении в список избирателей. С 29 января это можно сделать на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в МФЦ или в территориальной избирательной комиссии, а с 6 марта – в участковой избирательной комиссии.

ПО ИНТЕРНЕТУ

Для этого необходимо подать заявления об участии в дистанционном электронном голосовании на Едином портале государственных и муниципальных услуг не позднее 11 марта.

ДОМА

Если избиратель по уважительной причине не можете лично прийти в помещение для голосования, то в период с 7 по 17 марта (до 14:00) ему нужно устно или письменно уведомить об этом свою участковую избирательную комиссию. В один из этих дней нужно ждать визита членов участковой избирательной комиссии.

Если же избиратель проживает на удалённой территории, где нет избирательного участка, то, вероятнее всего, где-то поблизости будет организован пункт выездного голосования. Перечень таких мест появится на сайте Избирательной комиссии Московской области с 9 марта 2024 года.

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#мособлизбирком
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#президент
#россия
#московская область
#подмосковье
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Путин: Украина не оставила РФ шансов, создав антироссийский анклав
26 января 2024, 18:30

Фото: Сайт Кремля

Киев начал создавать антироссийский анклав на территории Украины и просто не оставил Москве шансов, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со студентами-участниками СВО.
«И в то же время активно продолжали работу над созданием антироссийской платформы на территории, которая называется сегодня Украина. Просто анклав такой начали создавать», — напомнил ​глава РФ.

Владимир Путин также подчеркнул, что Запад неоднократно обманывал Россию, обещая не расширять границы Североатлантического альянса.

К тому же, отметил российский лидер, войну на Донбассе начала Украина ещё в 2014 году. У РФ не осталось никаких шансов, кроме как приступить к началу специальной военной операции.

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#владимир путин
#россия
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