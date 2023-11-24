США и Германия будут склонять Украину к переговорам с Россией

Фото: iStock/3dmitry
США и Германия хотят вынудить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.
При этом сделать это планируется не прямыми уговорами, а с помощью сокращения поставок вооружения, чтобы ВСУ имели возможность обороняться, но не наступать.
При этом Украину попытаются поставить в стратегическую выгодную позицию в переговорах с российской стороной. Данный вопрос находится под контролем Белого дома и канцелярии.
Читайте также:
Арестович* назвал невозможным или очень затруднительным успех ВСУ на поле боя
В Швеции назвали среднюю продолжительность жизни украинских военных на СВО
«Эта зима будет решающей»: Российский командир назвал сроки капитуляции Киева
«Зеленский должен сам прийти к пониманию того, что так дальше продолжаться не может. Без всяких подсказок извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы», — говорит источник в правительстве ФРГ.
Читайте также:
Арестович* назвал невозможным или очень затруднительным успех ВСУ на поле боя
В Швеции назвали среднюю продолжительность жизни украинских военных на СВО
«Эта зима будет решающей»: Российский командир назвал сроки капитуляции Киева
Элина Позднякова