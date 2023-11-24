Арестович* назвал невозможным или очень затруднительным успех ВСУ на поле боя

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович* заявил, что успех ВСУ на поле боя является невозможным или очень затруднительным.
По его словам, Запад не дает Украине оружие в необходимом объеме. И даже необходимое вооружение будет передано, то на подготовку бойцов для его применения уйдет от 6 до 9 месяцев.
При этом, по его словам, за это время ВС РФ смогут построить еще больше оборонительных линий. В таком случае даже при наличии F-16 и ATACMS ВСУ не смогут пройти все эти линии.
Арестович* также считает, что страны Запада не предоставят Украине достаточный объем вооружения, ввиду отсутствия такого количества в Евросоюзе. Кроме того, бывший советник Зеленского считает, что США не хотят полной победы Украины над Россией на поле боя, для недопущения ещё большего сближения Москвы с Китаем.
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«Но набрать достаточно мотивированных бойцов с нынешним подходом к мобилизации и должным образом подготовить их при очень плохом уровне администрирования будет проблематично», - считает Арестович*.
Арестович* также считает, что страны Запада не предоставят Украине достаточный объем вооружения, ввиду отсутствия такого количества в Евросоюзе. Кроме того, бывший советник Зеленского считает, что США не хотят полной победы Украины над Россией на поле боя, для недопущения ещё большего сближения Москвы с Китаем.
«Разгром России на поле боя считается в администрации Байдена опасной опцией. Они не хотят на это идти», - заключил Арестович.
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Элина Позднякова