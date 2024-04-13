Профицит российской торговли вырос до максимума с декабря 2022 года

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Торговый профицит РФ по итогам марта достиг максимума с декабря 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представленную Банком России оценку ключевых агрегатов платежного баланса за март и первый квартал 2024 года.
По информации источника, показатель равен 16,7 миллиарда долларов, что на 9 миллиардов долларов больше февральского показателя. Март прошлого года характеризовался значением равным 13 млрд. долларов.
Отмечается, что первый квартал показал профицит баланса внешней торговли товарами РФ в размере 31,1 млрд долларов. Согласно данным финансового регулятора, показатель увеличился по причине значительного роста экспорта товаров при стабильных объемах импорта.
Ранее сообщалось, что внешний долг Российской Федерации на 1 апреля 2024 года снизился на 12,8 миллиарда долларов.
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Отмечается, что первый квартал показал профицит баланса внешней торговли товарами РФ в размере 31,1 млрд долларов. Согласно данным финансового регулятора, показатель увеличился по причине значительного роста экспорта товаров при стабильных объемах импорта.
Ранее сообщалось, что внешний долг Российской Федерации на 1 апреля 2024 года снизился на 12,8 миллиарда долларов.
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Екатерина Коршунова