США, Израиль и ХАМАС договорились о паузе в боях

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По информации The Washington Post, США, Израиль и ХАМАС находятся на пороге соглашения о пятидневном перемирии в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.
Соглашение предусматривает освобождение 50 или более заложников в обмен на прекращение военных действий всех сторон конфликта. Операции по контролю за соблюдением перемирия будут проводиться из воздуха.
Переговоры проводились в Дохе при участии катарских посредников от имени «ХАМАС». По информации издания, решение Израиля о согласии на паузу было принято с большим трудом.
Освобождение заложников может начаться в скором времени. Предполагается, что у ХАМАСа находится под принудительным заключением более 200 человек.
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Переговоры проводились в Дохе при участии катарских посредников от имени «ХАМАС». По информации издания, решение Израиля о согласии на паузу было принято с большим трудом.
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Артем Кузьмин