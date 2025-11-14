США начали операцию «Южное копьё» против «наркотеррористов»
Министерство обороны США объявило о начале операции «Южное копьё», которая направлена против действий наркокартелей. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.
Согласно поставленной цели, Вашингтон намерен защитить Западное полушарие от наркотрафика и обеспечить безопасность США. Заявление прозвучало после брифинга в Белом доме, где Хегсет, председатель Объединённого комитета начальников штабов Дэн Кейн и другие высокопоставленные военные обсуждали возможные действия в регионе, в том числе наземные удары по Венесуэле.
Американская армия уже проводит операции против судов, подозреваемых в перевозке наркотиков. Так, в понедельник военные нанесли 20‑й удар по такому кораблю. По данным представителя Пентагона, опубликованным в The Hill, в результате погибли четыре человека, которых США называют «наркотеррористами».
