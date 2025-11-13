13 ноября 2025, 23:56

Асафов: в ЕС усиливаются разногласия из-за отсрочки США от санкций для Венгрии

Фото: iStock/Anna Linda Knoll

Разногласия внутри Евросоюза становятся всё сильнее на фоне решения США предоставить Венгрии отсрочку на год от антироссийских санкций. Об этом заявил политолог Александр Асафов.





Эксперт напомнил, что Венгрия выстраивает собственный политический курс, часто вступая в противоречия с мнением Брюсселя. Премьер-министр страны Виктор Орбан на сегодняшний день является самым лояльным европейским союзником американского лидера Дональда Трампа. Вашингтон же часто в своей политике учитывает только собственные интересы, не обращая внимание на позицию ЕС.





«Никого не волнует по этому вопросу мнение Брюсселя, Лондона, Берлина. Это похоже на избирательность в отношении антироссийских санкций самих США, когда они заставляют Европу, например, отказаться полностью от покупки тех или иных российских ресурсов, а себе оставляют необходимые им титаны, редкоземы и прочие», — пояснил Асафов в беседе с «Известиями».

«Золотая иллюзия Украины рушится. Военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена. Мы не будем отправлять деньги венгерского народа на Украину. После всего этого мы точно не поддадимся финансовым требованиям и шантажу главы киевского режима», — написал Орбан в соцсети X.