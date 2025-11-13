Достижения.рф

Си Цзиньпина не будет на саммите G20 в ЮАР

Die Zeit: Си Цзиньпина не будет на саммите G20 в ЮАР
Си Цзиньпин (Фото: Kremlin.ru)

Председатель КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на предстоящем саммите G20 в ЮАР. Об этом сообщает Die Zeit.



По данным министерства иностранных дел Китая, делегацию республики в Йоханнесбурге возглавит премьер Госсовета Ли Цян.

Учитывая, что ранее от участия отказались президенты России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — это будет первый саммит G20, на котором глав государств трёх крупнейших экономик не представят.

Перед этим хозяин Белого дома назвал проведение встречи в ЮАР полным позором. Она состоится 22-23 ноября.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0