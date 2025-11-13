13 ноября 2025, 17:55

Die Zeit: Си Цзиньпина не будет на саммите G20 в ЮАР

Си Цзиньпин (Фото: Kremlin.ru)

Председатель КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на предстоящем саммите G20 в ЮАР. Об этом сообщает Die Zeit.