США нанесли удар по главарю ИГИЛ* в Сомали

Фото: iStock/rarrarorro
США нанесли удар по Сомали с целью ликвидировать лидера террористической группировки «Исламское государство»* Абдулкадира Мумина, сообщает NBC. Удар был нанесен 31 мая, но подробности о цели стали известны только недавно.
По данным телеканала, авиаудар по боевикам ИГИЛ* произошел в 81 километре от города Босасо. В результате атаки были ликвидированы трое террористов. Однако подтверждения гибели Мумина американские военные не предоставили.
Ранее сообщалось о нападении боевиков, связанных с «Исламским государством», на посольство США в Ливане. Один из нападавших был ранен и задержан, другой ликвидирован, а третьему удалось скрыться.
Читайте также:
В Стамбуле задержали боевиков, готовивших теракт от лица ИГИЛ*
«Убить их всех»: ИГИЛ* угрожает устроить теракты на футбольных матчах
США пытаются убедить мир в ответственности ИГИЛ* за теракт в «Крокусе»
*запрещённая в России террористическая организация
Артем Кузьмин