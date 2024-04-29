В Стамбуле задержали боевиков, готовивших теракт от лица ИГИЛ*

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Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали боевиков, готовивших теракт в Стамбуле. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликия.
Отмечается, что задержанные действовали от лица террористической организации ИГИЛ*.
Ерликия подчеркнул, что сначала удалось выйти на местного жителя, который готовил теракт и проверял химические вещества, используемые при изготовлении бомб.
Во время задержания полицейскими была изъята бомба, которая могла вызвать довольно крупный взрыв.
Затем были задержаны ещё семь его пособников.
Ранее министр приводил данные о задержаниях с 1 июня 2023 года по 22 апреля 2024 года, из которых следует, что за указанный период были задержаны почти три тысячи подозреваемых в сотрудничестве с ИГИЛ*.
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*запрещённая в России террористическая организация
Ерликия подчеркнул, что сначала удалось выйти на местного жителя, который готовил теракт и проверял химические вещества, используемые при изготовлении бомб.
Во время задержания полицейскими была изъята бомба, которая могла вызвать довольно крупный взрыв.
Затем были задержаны ещё семь его пособников.
Ранее министр приводил данные о задержаниях с 1 июня 2023 года по 22 апреля 2024 года, из которых следует, что за указанный период были задержаны почти три тысячи подозреваемых в сотрудничестве с ИГИЛ*.
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*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова