«Убить их всех»: ИГИЛ* угрожает устроить теракты на футбольных матчах

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Группировка «Исламское государство» угрожает терактами на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщают Marca и Onda Cero.
По данным изданий, принадлежащий ИГИЛ* медиа-центр «Аль-Азаим», опубликовал плакат, где перечислены четыре футбольных стадиона с подписью «Убить их всех».
Площадки примут первые матчи четвертьфинала. Так, в Мадриде уже проинформированы об угрозе. В городе уверены, что организаторы обладают необходимым опытом для сохранения ситуации под контролем.
Оба матча планируется провести согласно расписанию. Усиливать меры безопасности пока не планируется. Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут во вторник и среду.
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*запрещённая в России террористическая организация
Площадки примут первые матчи четвертьфинала. Так, в Мадриде уже проинформированы об угрозе. В городе уверены, что организаторы обладают необходимым опытом для сохранения ситуации под контролем.
Оба матча планируется провести согласно расписанию. Усиливать меры безопасности пока не планируется. Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут во вторник и среду.
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*запрещённая в России террористическая организация
Алёна Самарева