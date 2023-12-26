США нанесли удары по трём объектам группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке

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Американские военные нанесли ракетные удары по трём объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» на территории Ирака. Это стало ответной мерой на нападения на военные объекты США в Ираке и Сирии, в том числе на атаку авиабазы в Эрбиле в Иракском Курдистане.
По сообщению Пентагона, в результате атаки авиабазы с помощью заминированного беспилотника, ранения получили три американских военнослужащих. Один из них находится в критическом состоянии. По приказу президента США Джо Байдена Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) приняло решение о нанесении пропорциональных авиаударов по объектам «Катаиб Хезболлах» и связанных с ней группировок.
На сайте Пентагона сообщается о поражении нескольких объектов «Катаиб Хезболлах». Вероятно, было уничтожено некоторое количество боевиков группировки. В заявлении указано, что признаков того, что пострадали гражданские лица, нет.
«Катаиб Хезболлах» является одной из наиболее активных и влиятельных шиитских милитантских групп в Ираке. Она активно противодействует присутствию американцев в регионе и несёт ответственность за многочисленные нападения на американские базы и объекты.
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На сайте Пентагона сообщается о поражении нескольких объектов «Катаиб Хезболлах». Вероятно, было уничтожено некоторое количество боевиков группировки. В заявлении указано, что признаков того, что пострадали гражданские лица, нет.
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Александр Бойцов