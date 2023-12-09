Госдеп США высказался по поводу обстрела своего посольства в Ираке

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Соединённые Штаты решительно осуждают обстрел своего посольства в столице Ирака. Об этом сказано в официальном заявлении Государственного департамента страны (аналог российского МИД - прим. ред.).
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани охарактеризовал нападение как террористический акт и заявил, что случившееся, безусловно, будет расследовано должным образом, независимо от повода. Представители дипломатической миссии США в Багдаде сообщили, что никто из сотрудников в результате атаки не пострадал. Отдан приказ найти и наказать виновных. Невольно вспоминаются бомбардировки американскими самолётами мирных районов Белграда. Никого, как будто, не искали тогда.
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Александр Бойцов