Госдеп США высказался по поводу обстрела своего посольства в Ираке

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал ложью слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о вине России в прекращении поставок газа в Европу. Немецкий лидер также сказал ранее о том, что Россия также ответственна за повышение цен на энергоносители.