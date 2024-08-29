США не смогли договориться с Китаем по Украине

Фото: сайт Конгресса США
Китай и США не достигли прогресса в обсуждении украинского кризиса. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином 29 августа.
«Джейк Салливан и Си Цзиньпи обсудили ситуацию в Тайваньском проливе, войну России и Украины, и происходящее в Южно-Китайском море», – сообщила пресс-служба Белого дома.
По итогам разговора с китайской стороной Слливан отдельно указал на тему Украины.
«Я не могу подтвердить, что мы достигли прогресса по вопросу украинского кризиса», – передает заявление советника по нацбезопасности ТАСС.
Ранее Китай заявил о беспокойстве из-за ударов по России западным оружием.
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Лия Мурадьян